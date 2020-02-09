Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:



"Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe- Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.



Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.



Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:



TFF 1. Lig



Giresunspor - İstanbulspor



TFF 2. Lig



Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor



Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK



TFF 3. Lig



Yomraspor - Serik Belediyespor



Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK



Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor



Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor



Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK