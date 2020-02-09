Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi - Son Dakika
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Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi

6 saat önce

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle: "Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve...

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi, System.String[]

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:


"Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe- Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.


Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.


Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:


TFF 1. Lig


Giresunspor - İstanbulspor


TFF 2. Lig


Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor


Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK


TFF 3. Lig


Yomraspor - Serik Belediyespor


Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK


Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor


Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor


Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK

Çaykur Rizespor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16 
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