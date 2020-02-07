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Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
10 dakika önce
Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:14 Kaynak: AA
Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Göztepe'de sakatlığı süren Deniz Kadah, takımdan ayrı çalıştı.
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