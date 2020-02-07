Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

10 dakika önce

Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Göztepe'de sakatlığı süren Deniz Kadah, takımdan ayrı çalıştı.

Çaykur Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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