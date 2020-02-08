Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Gürsel Aksel Stadı'nda sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Gürsel Aksel Stadı'nda sürdürdü - Son Dakika Spor

Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Gürsel Aksel Stadı'nda sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Gürsel Aksel Stadı'nda sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda, sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Ege Özkayımoğlu ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Çaykur Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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