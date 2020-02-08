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Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Gürsel Aksel Stadı'nda sürdürdü
6 saat önce
Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:18 Kaynak: AA
Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda, sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Ege Özkayımoğlu ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.
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