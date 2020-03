- Göztepe - Çaykur Rizespor maçının ardından

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan:

"Önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alıp camiamızı ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz"

Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman:

"Kendimizi hesaba çekeceğiz"

"İnanıyorum ki alınacak her kararlarda bu insan sağlığı hassasiyetle göz önüne alınacaktır"

İZMİR - Süper Lig'in 21. haftasının erteleme maçında Göztepe, Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alıp camiamızı ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi. Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise, takım olarak kendilerini hesaba çekeceklerini söyleyerek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu maçları seyircisiz oynama kararı için de "İnanıyorum ki yetkililerin insan sağlığı yönünde en doğru kararı alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Göztepe'nin sahasında Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan maçı değerlendirerek, "Zor bir maçtı. Seyircisiz oynamak bizim alıştığımız bir coşku yoktu. Maçtan önce kaybettiğimiz bir süreç vardı. Maça baktığımızda ilk dakikadan itibaren oyuncularımız istekli ve arzuluydu. Zor bir maç olsa da oyuncularımız bunu iyi yaptı. Özellikle kanat ataklarımızda maalesef son paslarda sıkıntı yaşadık. İkinci devrede golü bulmamızla birlikte bir avantaj elde ettik. 2-0'dan sonra takım gerçek yüzünü gösterdi. 3. ve 4. golü kovalayan bir takım vardı. Bu yüzden çok mutluyuz. Bize yakışmayan bir 3-4 haftalık bir süreç vardı. Önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alıp camiamızı ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

"Bekleyip göreceğiz"

Parlatan, koronavirüs konusunun herkesi ilgilendiren bir konu olduğu gibi kendilerini de ilgilendirdiğini söyleyerek, "Bunun için karar vermek çok zor. Risk var, ülkemizde de vakalar var. Oyuncuları maça hazırlamak gerçekten kolay değil. Ne olacağını bilmeyen yabancı oyuncularımız var. Onlar için bu süreç daha zor. Artık bekleyip göreceğiz. Biz teknik ekip olarak takımımızı pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

"Kendimizi hesaba çekeceğiz"

Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman da, "Bazı müsabakalar vardı oynarsınız kaybedersiniz üzülürsünüz. Biz bugün sonuç adına üzüldük ama maçı rakibimiz hak etti onları tebrik ediyorum. Takım olmak özveri gerektirir. Bir de farklı özellikleri bulunan futbolcuların bir takım kimyası ortaya koyması gerekir. Çok iyi savunma yaparsınız, etkili hücum yaparsınız, gol yemeyi göze alırsınız ama dersiniz ki 'biz gol atacağız'. Biz bugün bu çeşitlemeyi istediğimiz gibi yapamadık. Anlaşılan bundan sonraki maçlarda da zaman zaman zorlanacağız. Çünkü bu tarz bir oyunun bize istediğimiz sonucu getireceğini düşünmüyorum. Kendimizi hesaba çekeceğiz. Eğer varsa yetenek, onun açığa çıkmasını sağlayacağız. Görünen o ki biraz daha yolumuz var" dedi.

"İnanıyorum ki alınacak her kararda insan sağlığı hassasiyetle göz önüne alınacaktır"

Karaman, Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu maçları seyircisiz oynama kararının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Ben sağlıkçı değilim ama dünyada olan olaylara karşı da duyarsız bir insan değilim. Türkiye gündeminde çok gereksiz tartışmalar var. En basit insan bile en parlak fikirden değerli değildir. İnsanın canının kıymeti dünyalarla ölçülmez. Bu konuda devletin yetkili kurumları insan adına bir risk varsa onun gereğini yaparlar. Ben o konuda yetkililerin gerekli hassasiyet içerisinde olacağını düşünüyorum. Gündemden takip ettiğimiz kadarıyla çoğu insanın kafasında soru işaretleri var. Bu işteki sorumlu insanlar inanıyorum ki insan sağlığı yönünde en doğru kararı alacağını düşünüyorum. Ben şu an sıkıntıda olan bir teknik adamım. Söyleyeceğim her şey insanlar tarafından farklı algılanabilir. TFF Başkanımız Sayın Nihat Özdemir, düşüncelerini açıklamıştır, mutlaka yönetim kurullarıyla değerlendirme yapmışlardır ve hiçbir karar hiçbir açıklama bir sonraki günü bağlayacak boyutta olamaz. Allah korusun belki yarın farklı bir gündeme uyanacağız. Bu insanlar(futbolcular ve görevliler) da sonuçta bir aileye sahipler. İnanıyorum ki alınacak her kararlarda bu insan sağlığı hassasiyetle göz önüne alınacaktır."