Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Yukatel Denizlispor'la dün 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı.

Dünkü karşılaşmada uzun süre forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de tedavileri süren Wallace Reis ile Deniz Kadah, antrenmanda yer almadı.

Çaykur Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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