Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında 17 Mart Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında 17 Mart Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dünkü Kasımpaşa maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalışması yaptı.

Göztepe'de tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu ve Serdar Gürler takımdan ayrı çalıştı.

Çaykur Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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