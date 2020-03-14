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Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında 17 Mart Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:54 Kaynak: AA
Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında 17 Mart Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dünkü Kasımpaşa maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalışması yaptı.
Göztepe'de tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu ve Serdar Gürler takımdan ayrı çalıştı.
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