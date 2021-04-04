Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Çaykur Rizespor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda dünkü karşılaşmada uzun süre forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışması ile idmanı tamamladı.???????