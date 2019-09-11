Son Dakika Haberleri: Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Wallace Reis ve Hakan Çinemre'nin yanı sıra milli takımlarda bulunan Beto, Bubacarr Sanneh, Ege Özkayımoğlu ve Yusuf Talum idmanda yer almadı.

Çaykur Rizespor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:06 Kaynak: AA
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