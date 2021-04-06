Göztepe, Çaykur Rizespor'u yenerek Süper Lig'de 3 maç sonra kazandı

Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, 3 hafta sonra galip geldiği ligde puanını 43'e çıkardı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada iki takımın da fazla pozisyon üretemediği ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın 56. dakikasında Halil Akbunar'ın attığı gole 1-0 üstünlük kuran ev sahibi ekip, Cherif Ndiaye ile farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızlı ekip, müsabakayı 2-0 üstün tamamladı.

Bu galibiyetle 3 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Göztepe, puanını 43'e yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip Çaykur Rizespor maçından önce MKE Ankaragücü'ne 3-0, Demir Grup Sivasspor'a 5-3 yenilmiş, Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalmıştı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun yönetiminde çıktığı 3 maçta yenilgisi bulunmayan Çaykur Rizespor, 35 puanda kaldı. Karadeniz temsilcisi, Uygun yönetiminde Göztepe müsabakasına kadar Atakaş Hatayspor'u 1-0, Galatasaray'ı 4-3 mağlup etmiş, Fatih Karagümrük karşısında golsüz eşitliği bozamamıştı.

Göztepe'nin galibiyet golleri Halil Akbunar ve Cherif Ndiaye'den

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmada ilk kez A Milli formayı giyen Halil Akbunar, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 9. golüne ulaştı. Takımının ikinci golünü kaydeden Cherif Ndiaye de bu sezon 10. kez fileleri havalandırdı.

Çaykur Rizespor'da oyuna sonradan dahil olan Loic Remy en son 6 Aralık 2020'de oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giymişti. Golcü oyuncu sakatlığı nedeniyle 20 Süper Lig maç aradan sonra forma şansı buldu.

Gökhan Akkan'ın kırmızı kartla oyun dışında kaldığı ligde Çaykur Rizespor bu sezon 6. kez kırmızı kartla cezalandırıldı.