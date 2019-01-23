Son Dakika Haberleri: Göztepe Çeyrek Finalde

Göztepe Çeyrek Finalde

25 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Göztepe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Göztepe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. İzmir temsilcisi rakibini 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Gouffran'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada Osman'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 22. dakikada Göztepe savunmasından seken topu önünde bulan Drole'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top yandan auta gitti. 39. dakikada Andre Castro'nun savunma arkasında attığı uzun pasta kaleci Ferhat boşa çıkınca topu önünde bulan Serdar Gürler meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-0 64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla oyun alanını terk etti. 66. dakikada Gouffran'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz'in vuruşunda top ağlara gitti. 3-0 84. dakikada ceza sahasına sokulan Yasin'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Ferhat topu ayaklarıyla çeldi.

---KÜNYE---

Stat: Bornova

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx Göztepe: Göktuğ xx, Gassama xx (Tayfur dk. 61 x), Titi xx, Reis xx, Grillo xx, Alpaslan xx, Poko xx, Castro xx (Halil dk. 61 x), Serdar xx, Gouffran xx (Yasin dk. 69 x), Deniz xx Yedekler: Eren, Kadu, Borges, Yalçın, Samed, Jerome Teknik Direktör: Kemal Özdeş Antalyaspor: Ferhat xx, Osman xx, Bahadır xx, Musa xx (Doğukan dk. 46 x) (Mustafa dk. 74 x), Birkan xx, Zeki xx, Charles xx, Harun xx, Sergen xx, Drole xx, Mevlüt xx (Doukara dk. 57 x) Yedekler: Ozan, Salih, Berkay, Halil İbrahim Goller: Osman Çelik (dk. 21 k.k.), Serdar (dk. 39), Deniz (dk. 66) (Göztepe) Sarı kartlar: Alpaslan, Castro (Göztepe)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:36 Kaynak: İHA

Andre Castro, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor
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