Göztepe'de 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de bugün gerçekleştirilen koronavirüs testlerinde 2 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımıza yapılan rutin Kovid 19 PCR testi neticesinde 2 sporcumuzun daha pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" dendi.Göztepe'de Mossoro ve Burak'ın koronavirüs tedavisi sonlanıp, toplam vaka sayısı yine 6'ya yükseldi.