Göztepe'de 2 pozitif vaka daha
27.11.2020 21:00
Göztepe, yapılan korona virüs testleri sonucunda 2 futbolcusunda daha pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Göztepe, yapılan korona virüs testleri sonucunda 2 futbolcusunda daha pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Göztepe, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde konuk olacağı Sivasspor mücadelesi öncesinde futbol A takıma rutin olarak Kovid-19 PCR testi uyguladı. Sarı-kırmızılı kulüp açıklanan testler sonucunda 2 futbolcusunda pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Geçen hafta 4 futbolcuda daha pozitif vaka tespit edilirken, Göztepe'deki toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi. - İZMİR
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