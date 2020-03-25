Göztepe'de 3 futbolcunun bileti kesildi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'de 3 futbolcunun bileti kesildi! - Son Dakika Spor

Göztepe'de 3 futbolcunun bileti kesildi!

6 saat önce

Verilen arada, 2020-2021 sezonu kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan teknik ekibin yolları ayıracağı isimleri netleştirdiği ifade edildi.

Göztepe'de 3 futbolcunun bileti kesildi!, System.String[]

Verilen arada, 2020-2021 sezonu kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan teknik ekibin yolları ayıracağı isimleri netleştirdiği ifade edildi. Teknik direktör İlhan Palut'un golcü Cameron Jerome, orta saha Celso Borges ve sol bek Leo Schwechlen'i yeni dönemde planları arasına almadığı iddia edildi. Yerli oyunculardan bazılarıyla da yolların ayrılacağı ancak isimlerin tam olarak netleşmediği vurgulandı.


Sarı-kırmızılılarda Jerome ve Leo'nun bu sezon bitiminde mukaveleleri sona erecek. Ancak Kosta Rikalı Borges'in ise Göz-Göz ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Göztepe ile 21 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkan İngiliz forvet Jerome sadece 3 gol atabildi.


Genelde yedek kulübesinde oturan Borges 21 resmi maçta forma giyip 1 gol kaydederken, defansta görev alan Fransız Leo ise 12 maçta görev yaptı. Bu arada salgın tedbirleri nedeniyle futbolcuların evlerinde çalıştığı Göztepe'de, cuma günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlaması planlanan idmanların ertelenmesi gündemde.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:37 

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