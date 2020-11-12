Göztepe'de 3 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
12.11.2020 18:01
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, başkan Mehmet Sepil'in koronavirüse yakalanmasının ardından takımda 3 pozitif vaka daha ortaya çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, başkan Mehmet Sepil'in koronavirüse yakalanmasının ardından takımda 3 pozitif vaka daha ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılara lige milli maçlar nedeniyle verilen arada yapılan testlerde 2 futbolcu, 1 teknik ekip personelinin PCR testi pozitif sonuçlandı. Test sonucu pozitif çıkan isimlerin izolasyona alınıp, tedavilerine başlandığı belirtildi.
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