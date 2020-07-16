Göztepe'de 4 yabancı gözden düştü! - Son Dakika

Göztepe'de 4 yabancı gözden düştü!

Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda takımın as futbolcularından sağ bek Gassama, orta saha Castro, stoper Reis ile golcü Jerome düzenli forma giyemedi.

Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda takımın as futbolcularından sağ bek Gassama, orta saha Castro, stoper Reis ile golcü Jerome düzenli forma giyemedi.

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Göztepe fomasıyla toplam 99 maça çıkıp kulüp tarihinin en çok görev yapan yabancı oyuncusu olan Portekizli Castro son 6 maçın 3'üne yedek kulübesinde başladı. Deneyimli futbolcu sadece 1 müsabakada 90 dakika sahada kalabildi.


Geçen sezondan bu yana büyük beklentilerle gelmesine rağmen takımın gol yükünü çekemeyen İngiliz forvet Jerome ise sadece Trabzonspor karşılaşmasında oynadı. Jerome diğer 5 maçta ise kadroya dahi giremedi.


Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Wallace Reis de verilen aranın ardından oynanmaya başlayan maçlarda 1 dakika bile sahaya çıkamadı.


Göz-Göz'ün önemli isimlerinden Gassama da formayı mevkidaşı Murat'a kaptırdı. Senegalli oyuncu 6 karşılaşmanın 3'ünde oynadı, 3'ünde ise yedek bekledi.


Göztepe'de Castro, Jerome ve Reis'in lig bitiminde mukaveleleri sona erecek.


Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:49 

Son Dakika Spor Göztepe'de 4 yabancı gözden düştü! - Son Dakika Spor
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