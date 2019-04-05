Göztepe'de 6 Futbolcu Sınırda
20 dakika önce
SPOR Toto Süper Lig'de kalan 8 haftada kümede kalma yolunda adeta kader maçlarına çıkacak Göztepe, pazar günü sahasında karşılaşacağı Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart alarmı verdi.
SPOR Toto Süper Lig'de kalan 8 haftada kümede kalma yolunda adeta kader maçlarına çıkacak Göztepe, pazar günü sahasında karşılaşacağı Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart alarmı verdi. Tüm karşılaşmalara final olarak bakan sarı-kırmızılılarda 6 futbolcu ceza sınırına geldi. Takımın en golcüsü Yasin Öztekin
ve orta saha Alpaslan Öztürk
7, kaptan kaleci Beto
Pimperel, orta sahanın beyni Andre Castro
, kanat oyuncusu Tayfur Bingöl
ile sol bek Berkan Emir
'in 3'er sarı kartı bulunuyor. Göztepe'de 6 futbolcudan biri kart görürse, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor
müsabakasında forma giyemeyecek. Çok kritik futbolcuların kart sınırında olduğu Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna
bu isimleri uyardı.
BİLETLERE HÜCUM
Kimsenin gereksiz yere kart görmemesini isteyen Tuna'nın, "Bu süreçte herkese çok ihtiyacım olacak. Zorlu virajlara gireceğiz. Özellikle rakiple ve hakemle yaşanılacak diyaloglara çok dikkat edilmeli" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Öte yandan Göztepeli taraftarlar çarşamba günü satışa çıkan biletleri tüketti. Takımlarını en zorlu dönemde yalnız bırakmak isteyen futbolseverler 161 TL'den satışa çıkan VIP tribünü, 108 TL olan numaralı tribün ve 22 TL olarak belirlenen kuzey kale arkası tribün biletlerine hücum etti. Göztepeli taraftarların Ege
derbisinde Bornova
Stadı'nı tıklım tıklım dolduracağı ve tribün şovlarla oyuncuları tam destek vereceği kaydedildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:09 Kaynak: DHA
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