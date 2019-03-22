Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Göztepe'de Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

55 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan Pazar günü Akhisarspor'u konuk edecek Göztepe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Göztepe'de Akhisarspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan Pazar günü Akhisarspor'u konuk edecek Göztepe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki sabah antrenmanında kenar ortası ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, diğer antrenmanda da taktik çalıştı.

Göztepe'de ülkelerinin milli takımlarında bulunan Beto, Andre Poko, Lumor Agbenyenu, Lamine Gassama ve Celso Borges'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.

Göztepe yarın saat 16.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanacak hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:39 Kaynak: AA

7 Nisan, Spor
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