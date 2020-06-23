Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Göztepe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Göztepe, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Dün yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarını başlayan sarı-kırmızılılar, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Cameron Jerome katılmadı. - İZMİR

Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor
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