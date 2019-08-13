Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
44 dakika önce
Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:11 Kaynak: AA
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Medipol Başakşehir, Olympiakos karşısında! Canlı anlatım Le Havre, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile arasındaki farkı açıkladı: Ben başka kulüplerle de kupa kazandım Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldızı Fernandinho'ya gözünü dikti