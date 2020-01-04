Göztepe'de ayakta seyirci uygulamasına engel - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'de ayakta seyirci uygulamasına engel - Son Dakika Spor

Göztepe'de ayakta seyirci uygulamasına engel

7 saat önce

SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, ayakta seyirci uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Göztepe'de ayakta seyirci uygulamasına engel, System.String[]

SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, ayakta seyirci uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ligin 19'uncu haftasında Beşiktaş'ı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ağırlayacaklarını hatırlatan Sepil, "Bilindiği gibi 6222 sayılı kanunda değişiklik yapılarak kale arkasında olan bölümler, stadın uygunluğuyla birlikte ayakta seyirciye göre dizayn edilmişti. Göztepe Spor Kulübü olarak bunun için çok çaba gösterdik ve bu değişiklik yapıldı. Ayakta seyirci uygulaması aynı zamanda maçın atmosferini daha sıcak ve heyecanlı hale getiriyor. Kale arkasına konulan bariyerlerle seyir çok emniyetli oluyor. Her ne kadar 6222'de değişiklik yapıldıysa da bunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetmelik haline getirilmesi gerekir. Umudumuz son TFF yönetim kurulu toplantısında bu yönetmeliğin çıkmasıydı. Fakat son toplantıda bu yönetmelik çıkmadı" dedi.

Kale arkası tribünler için yönetmelik çıkıncaya kadar Göztepe'nin yeni stadında geçici koltuklar takılacağını ifade eden Başkan Sepil, "Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kulüp olarak geçici koltuk takacağız. Ayakta seyirci sistemine göre yapılan imalatlar müteahhit tarafından kulübümüze devredilecek. Futbol Federasyonu gerekli yönetmeliği çıkardıktan sonra geçici koltuklar kaldırılacak ve ayakta seyirci uygulamasına geçilecek. Ancak bu yönetmeliğin ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Bu sezon ayakta seyirci uygulamasını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, sarı-kırmızılılar sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesiseleri'nde başladı. Göztepe'nin 8 Ocak'a kadar tesislerinde çalışacağı ardından Antalya kampına gideceği açıklandı.


Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
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