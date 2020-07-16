Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri! Tarih belli oldu... - Son Dakika

Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri! Tarih belli oldu...

Göztepe'de kötü gidişin faturası; teknik direktör İlhan Palut'a kesilmişti.

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Göztepe'de kötü gidişin faturası; teknik direktör İlhan Palut'a kesilmişti. 43 yaşındaki hocayla yollarını ayırmaya hazırlanan Göz Göz'de ana gündem maddesi ise Aykut Kocaman.

Başkan Mehmet Sepil yeni stadın açılmasıyla birlikte gelecek sezon hem üst sıralara oynayan hem de altyapısıyla da ayağa kalkan bir Göztepe oluşturmak istiyor. İzmit ekibi bu projeyi hayata geçirmek için ise kulübü sportif anlamda organizasyonu kurabilecek bir çalıştırıcıya emanet etmek istiyor.

TARİH BELLİ OLDU

Yönetimin bu doğrultuda düşündüğü tek isim Kocaman. Son olarak Konyaspor'u çalıştıran başarılı hoca ile sezon biter bitmez görüşme yapılacak.

A Takım da yeniden yapılanacak

A Takım'ın yeniden organize edilmesi, altyapıyla ilgili kapsamlı bir sistemin hayata geçirilmesi ve kulübün yapısının tamamen değiştirilmesini hedefleyen İzmir ekibi, bu planı tamamen Kocaman'la gerçekleştirmeyi amaçlıyor. (Fanatik)

Aykut Kocaman, Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:29 

Son Dakika Spor Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri! Tarih belli oldu... - Son Dakika Spor
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