Göztepe'de Başkan Sepil'den hakem tepkisi - Son Dakika

Göztepe'de Başkan Sepil'den hakem tepkisi

SÜPER Lig'de Galatasaray deplasmanından 3-1 yenik ayrılan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.

SÜPER Lig'de Galatasaray deplasmanından 3-1 yenik ayrılan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Maçın hakemi Koray Gençerler ve Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında görev yapan Zorbay Küçük'ü eleştiren Sepil, "Dün oynadığımız Galatasaray karşılaşmasında maçın hakemi Koray Gençerler ve VAR hakemi Zorbay Küçük'ün verdiği bir kararla golümüz iptal edildi. Ben şimdi herkese bu kararla ilgili soru sormak istiyorum. Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır? Böyle bir karar verilmiş midir? Cevabının hayır olduğunu biliyorum. Bu tür kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör İlhan Palut da yaptığı açıklamada hakem kararlarından yakında. Genç teknik adam, "Maçta memnun olmadığım şeyler var. Maçın hakemleri Atınç'ın penaltı pozisyonunda çok ağır bir penaltı kararı verdiler. Tıpkı Gençlerbirliği maçında Alpaslan'ın pozisyonuna verilen karar gibi. Demek ki biz kendi ceza sahamız içerisinde rakip oyunculara hiçbir şekilde dokunmamalıyız. VAR'dan dönen golümüz aslında birçok şeyin özeti. Oyuncumuz pas attıktan sonra doğal olarak ayağını yerden indirmesi gerekiyor. Bu tip takdir hakları takımımızın sahaya koyduğu karakterin maalesef önüne geçip skoru rakibimize kaydırdı" dedi. Palut, Galatasaray karşısında ortaya konan mücadeleden memnun kaldığını dile getirerek, "Takımım 90 dakika boyuncu disiplinden kopmadı. Verebilecek en az pozisyonları verdik. 2 kötü gol yedik. Ben oyuncularımın gösterdiği mücadeleden, sahaya koydukları karakterden son derece memnunum" diye konuştu.

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EN KÖTÜSÜ GÖZTEPE

Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle yarıda kalan, ardından 12 Haziran'da kaldığı yerden devam eden Süper Lig'de en kötü performansı Göztepe sergiledi. Bu süreçte Galatasaray'la birlikte galibiyet alamayan iki takımdan biri olan Göz-Göz, dün rakibine yenilince 7 maçta 3 puan yüzü göremeyen tek ekip unvanını aldı. Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Galatasaray'a kaybeden İzmir ekibi, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü ile berabere kaldı. Oynadığı futbolla da eleştiri konusu olan Göztepe'de taraftarlar sosyal medya üzerinden teknik ekibe ve oyunculara tepki gösterdi.


Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Başkan Sepil'den hakem tepkisi - Son Dakika Spor
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