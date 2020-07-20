Göztepe'de belirsizlik var
SÜPER Lig'de sezonun son maçında bu hafta Gürsel Aksel Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de büyük belirsizlik yaşanıyor.
SÜPER Lig'de sezonun son maçında bu hafta Gürsel Aksel Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de büyük belirsizlik yaşanıyor. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle ara verilen Süper Lig'de müsabakaların yeniden başlamasıyla galibiyet alamayan tek takım olan sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona erecek 14 oyuncuyla ilgili şu ana kadar somut bir adım atılamazken, teknik direktör İlhan Palut'un da kulüpte geleceğinin belirsiz olduğu vurgulandı. İki hafta önce Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından görevini bırakan ancak Başkan Mehmet Sepil tarafından istifası kabul edilmeyen genç teknik adamla yolların sezon sonu ayrılabileceği öğrenildi.
Göztepeli taraftarlar da şimdiden sosyal medya üzerinden yeni teknik direktör için anket düzenledi. Sosyal medyadaki bir taraftar sitesinde düzenlenen ankette Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay isimleri yer aldı. Yapılan oylamada sarı-kırmızılı futbolseverler Aykut Kocaman'ı tercih etti. Yeni sezonda takımda önemli değişimlere gitmesi beklenen yönetimin tekliflerin geldiği Alpaslan ve Halil'i de bütçeyi rahatlatmak için satabileceği dile getirildi. Henüz iç transferde hamle yapmayan kurmayların dış transferde bütçeye göre hareket edeceği ancak takıma çok iyi bir golcünün alınacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:39 Kaynak: DHA
Son Dakika 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:22 Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:06 İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası 12:00 Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü 11:46 Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor