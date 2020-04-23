Göztepe'de Berkan kendini gösterdi

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'ye 2 sezon önce kadroda alternatif olması düşüncesiyle transfer edilen sol bek Berkan Emir, takımın bankosu olmayı başardı. Geçen sezon sakatlanan Adama Traore'den görevi devralan, ardından devre arasında transfer edilen Agbenyenu'ya formayı kaptırmayan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon da istikrarını korudu. Mevkidaşı Leo ile girdiği forma rekabetini kazanan Berkan, hücuma da büyük katkılar sağladı.

Bu sezon toplam 22 lig maçında sahaya çıkan deneyimli futbolcu, Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında ağları sarsarken 2 de asist yaptı. Göztepe formasıyla 1975 dakika sahada kalan Berkan'ın sözleşmesi mayıs ayında sona erecek. Teknik ekibin Berkan'ı gelecek sezon da takımda düşündüğü ve oyuncunun büyük ihtimalle mukavelesini yenileyeceği bildirildi.