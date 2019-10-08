Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Berkan pes etmiyor
Son Dakika Güncel Göztepe'de Berkan pes etmiyor

Göztepe'de Berkan pes etmiyor

1 saat önce

Geçen sezon Traore'nin yedeği olarak transfer edilen ve Traore sakatlandıktan sonra formayı sırtına geçiren Berkan, bu sezon da takımın değişmezleri arasında kendine yer buldu.

Göztepe'de Berkan pes etmiyor, System.String[]

Geçen sezon Traore'nin yedeği olarak transfer edilen ve Traore sakatlandıktan sonra formayı sırtına geçiren Berkan, bu sezon da takımın değişmezleri arasında kendine yer buldu.

Geçtiğimiz sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Berkan Emir, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Adama Traore'ye alternatif olması için transfer edilen deneyimli oyuncu, Traore'nin sakatlanmasının ardından sol bekte tek alternatif olarak kaldı. Geçen sezonun devre arasına kadar sol bekin değişmezi olan Berkan, devre arasında transfer edilen Lumor ile girdiği forma yarışından da galip çıktı. Özellikle geçen sezonun son 5 haftasında gösterdiği başarılı performansla takımının kümede kalmasında büyük pay sahibi olan Emir, 23 lig maçında Göztepe formasını giyme başarısı gösterdi.

LEO'YU KESTİ

Sezonun bitmesinin ardından Traore ve Lumor'un sona eren sözleşmelerini uzatmayan Göztepe, Berkan Emir'i ise takımda tutma kararı aldı. Sol beke Leo transfer edilirken, Teknik Direktör Tamer Tuna ilk 2 haftada formayı Fransız oyuncuya verdi. Süper Lig'in ilk iki haftasında süre alamayan deneyimli oyuncu buna rağmen pes etmedi ve 3. haftada oynanan Denizlispor maçıyla birlikte yeniden formayı sırtına geçirdi. Hem idmanlarda hem de müsabakalarda gösterdiği performansla Teknik Direktör Tamer Tuna'nın gözüne giren deneyimli futbolcu, son 5 lig maçında 90 dakika süre almayı başardı. Deneyimli solak bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist yapma başarısı da gösterdi. Berkan, 6. haftada oynanan Gazişehir maçında rakip ağları havalandıran isim olmuştu.

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Berkan Emir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta N'koudou şoku! 1 ay yok
Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki: Ulan hangi başarı! Milli Takım'da madara oldun Ersun Yanal 4 ismin biletini kesti: Kulüp bulsunlar Kılıçdaroğlu, Trump'ın sözleri üzerinden iktidara yüklendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 14:18:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Berkan pes etmiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]