Göztepe'de Beto eskiyi arattı - Son Dakika

Göztepe'de Beto eskiyi arattı

Takım kaptanı olmasına rağmen Göz-Göz'de yönetimin koronavirüs pandemisi sürecinde takıma yaptığı indirim teklifine olumsuz cevap veren, henüz bitecek sözleşmesini yenilemek için adım atmayan ve başka kulüplerle flört halinde olan Portekizli eldiven yediği gollerle de eleştiri konusu oldu.

Takım kaptanı olmasına rağmen Göz-Göz'de yönetimin koronavirüs pandemisi sürecinde takıma yaptığı indirim teklifine olumsuz cevap veren, henüz bitecek sözleşmesini yenilemek için adım atmayan ve başka kulüplerle flört halinde olan Portekizli eldiven yediği gollerle de eleştiri konusu oldu.

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Son 3 maçta kalesinde 8 gol gören 36 yaşındaki file bekçisinin geleceğindeki belirsizlikler nedeniyle konsantrasyon sorunu çektiği iddia edildi. Ülkesinin takımı Sporting Lizbon başta olmak üzere Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklifler aldığı ileri sürülen Beto'ya yönetimden ve teknik ekipten uyarılar geleceği ifade edildi.


SEZON SONU GÖRÜŞME


Başkan Mehmet Sepil'in 3 sezondur kaleyi koruyan ve kaptanlık pazubandını takan Beto'yla yeniden masaya oturacağı ve tecrübeli kaleciyle ilgili belirsizliği ortadan kaldıracağı vurgulandı. Koronavirüs salgını yüzünden ekonomiyi de düşünen Sepil'in Beto'nun indirime yanaşmaması durumunda ise ısrarcı olmayacağı kaydedildi.


Taraftarın en sevdiği isimler arasında yer alan Beto Pimparel, Göztepe forması giydiği günden bu yana fark yaratan oyuncuların başında geliyor. Sarı-kırmızılılarda çok kritik kurtarışlara imza atan, özellikle penaltılara geçit vermemesi ile ön plana çıkan Beto, kariyerinde birçok başarı elde etti. Porto ve Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı havaya kaldıran Beto, Portekiz Milli Takımı'nda da birçok önemli müsabakada görev yaptı.


Sporting Lizbon, Koronavirüs, Beto, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:25 

Son Dakika Spor Göztepe'de Beto eskiyi arattı - Son Dakika Spor
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