Göztepe'de biletler depremzedeler için satışta - Son Dakika

Göztepe'de biletler depremzedeler için satışta

03.12.2020 14:57
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelip İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin yaralarını sarmak için bilet kampanyası başlattı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelip İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin yaralarını sarmak için bilet kampanyası başlattı. Göztepe ve Göztepeli İşadamları Derneği (GİADER) iş birliği ile organize edilen, "Birlikte Aşacağız" yardım kampanyası kapsamında 31 Ekim'de oynanması gerekip depremin ardından 9 Aralık'a ertelenen Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri depremzedelere destek olmak için satışa çıktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak olan müsabakada hatıra biletleri depremin yaralarını sarmaya yardım etmek için 35 TL'den satılacak. Biletler Passolig'in sitesi üzerinden alınabilecek. Satın alım sonrası bu organizasyon için hazırlanan biletin görseli bağışçının mail adresine gönderilecek. 31 Aralık'a kadar sürecek bilet kampanyasında Passolig biletlerden komisyon almayacak. Kampanya kapsamında toplanan tüm bağışlar, "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına bağışlanacak. Birlikten İzmir Doğar kampanyasını İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Esnaf ve Sanaatkarlar Odaları Birliği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği, deprem sonucunda ailesinde vefat olan depremzedelere konut yapımı, ihtiyaç olması halinde sosyal ve eğitim alanlarının yapımı ile gerekli olabilecek diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla  başlatmıştı.


Göztepe, Deprem, İzmir, Ege, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de biletler depremzedeler için satışta - Son Dakika Spor


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