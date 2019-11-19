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Göztepe'de Borges göze girdi

6 saat önce

SÜPER Lig'de milli maç arasının ardından pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un karşısına çıkacak Göztepe'de, sezon başında gözden çıkarılan ve takımdan gönderilmesi için çabalanan orta saha Celso Borges küllerinden doğdu.

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SÜPER Lig'de milli maç arasının ardından pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un karşısına çıkacak Göztepe'de, sezon başında gözden çıkarılan ve takımdan gönderilmesi için çabalanan orta saha Celso Borges küllerinden doğdu. Kosta Rikalı futbolcu, teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa etmesinin ardından son 2 hafta formasına kavuştu. Bu sezon sadece 2'nci haftada Beşiktaş ile dış sahada oynanan maçta 11'de görev alan Borges, 75 dakika oynayıp bir daha forma yüzü göremedi.

Ligde 1-0 kazanılan Trabzonspor ve 1-1 berabere biten BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında 11'e dönen 31 yaşındaki orta saha, 90'ar dakika sahada kaldı. Oynadığı futbolla teknik heyeti memnun eden Borges'in toparlandığı ve teknik direktör İlhan Palut'un gözüne girdiği vurgulandı. Orta sahada görev yapan Poko'nun sakatlığı yüzünden 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından Borges'in formayı garantilediği de bildirildi. Geçen sezon İspanya'nın Deportivo La Coruna ekibinden transfer edilen Borges, 2018-2019'da 32 maça çıkıp 1 gol atmıştı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:30 Kaynak: DHA
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