Göztepe'de Bubacarr Sanneh ile yollar ayrıldı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.



Sanneh, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.



