Göztepe'de Bubacarr Sanneh ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'de Bubacarr Sanneh ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Göztepe'de Bubacarr Sanneh ile yollar ayrıldı

7 saat önce

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Göztepe'de Bubacarr Sanneh ile yollar ayrıldı, System.String[]

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.


Sanneh, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.


Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:58 
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