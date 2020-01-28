Göztepe'de Bubacarr Sanneh'le yollar ayrıldı - Son Dakika
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Göztepe'de Bubacarr Sanneh'le yollar ayrıldı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Gambiyalı Bubacarr Sanneh ile yollarını ayırdı.

Göztepe'de Bubacarr Sanneh'le yollar ayrıldı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Gambiyalı Bubacarr Sanneh ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Sanneh, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Anderlecht, Belçika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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