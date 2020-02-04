Göztepe'de buruk sevinç - Son Dakika
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Göztepe'de buruk sevinç

6 saat önce

SÜPER Lig'de üst üste Antalyaspor ve Beşiktaş'ı yenerek Avrupa yolunda umutlanan Göztepe, Yukatel Denizlispor deplasmanından 1-1 berabere dönüp seriyi bozdu.

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SÜPER Lig'de üst üste Antalyaspor ve Beşiktaş'ı yenerek Avrupa yolunda umutlanan Göztepe, Yukatel Denizlispor deplasmanından 1-1 berabere dönüp seriyi bozdu. Maça hızlı başlayıp 9. dakikada Serdar'ın golüye öne geçmesine rağmen rakibinden büyük baskı yiyen sarı-kırmızılılar bitime 3 dakika kala kalesinde golü görüp 1 puana razı oldu. İlk 15 dakikadan sonra kontrolü Denizlispor'a veren Göz-Göz, oynadığı futbolla vasatı aşamadı. Teknik ekip ise kötü oyuna rağmen kaybetmemenin önemli olduğu vurgusunu yaptı.

Teknik direktör İlhan Palut, deplasmanda alınan beraberliğin değerli olduğunu dile getirdi. Sezonun ikinci devresine çok iyi başladıklarını ifade eden genç teknik adam, "Galibiyet serimizi burada da sürdürmek istiyorduk. Karşılaşmaya iyi başladık. İlk 15 dakika çok etkili oynadık ve golü bulduk. Daha sonra skoru arttırabilecek pozisyonlar da bulduk fakat 15. dakikadan sonra topu Denizlispor'a teslim ettik" yorumunu yaptı.

DAHA İYİ OYNAMALIYDIK

Denizlispor'un tüm riskleri alarak kalelerine yüklendiğini belirten İlhan Palut, "İkinci yarının başlarında yine oyunu dengeledik. Denizlispor'un son dakikalarda tüm riskleri alarak yüklendiği anlarda bir anlık dikkatsizlik sonucu maalesef golü kalemizde gördük ve beraberliğe razı olduk. Daha iyi oynamamız gerekirdi. Bunun yanında maç boyunca daha iyi savunma yapmamız gerekirdi. Maçın 90 dakikasına baktığımız zaman deplasmanda alınan 1 puanı da değerli görüyorum. Eksiklerimizi giderme adına çalışmalarımıza devam edeceği" diye konuştu.

BETO VE SONER CEZALI

YUKATEL Denizlispor deplasmanından beraberlikle dönen Göztepe'de iki önemli oyuncu cezalı duruma düştü. Bu hafta evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda kaleci Beto ve orta saha Soner gördükleri sarı kartlar nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Göz-Göz'de Rizespor'a karşı Beto'nun yokluğunda kalede Göktuğ'un, Soner'in yerine de orta sahada Poko'nun görev yapması bekleniyor.


Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
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