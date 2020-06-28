Göztepe'de buruk sevinç

SÜPER Lig'de Trabzonspor ve BTC Türk Yeni Malatyaspor yenilgileriyle Avrupa kupalarına katılma umudunu mucizelere bırakan Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ile evinde 3-3 berabere kalırken buruk bir sevinç yaşadı. Trabzonspor ve Malatyaspor maçlarına göre daha pozitif futbol ortaya koyan sarı-kırmızılılar 3 kez yenik duruma düşmesine rağmen pes etmeyip geri dönmeyi başardı. Mağlubiyetten 90'ıncı dakikada Napoleoni'nin golüyle kurtulan Göztepe yenilgi serisini sonlandırdı. Göztepe tam 8 maç sonra 3 gol atma sevinci yaşadı. Son olarak 15 Şubat 2020 tarihinde İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Göz-Göz, ardından oynadığı maçlarda gol sorunları yaşadı. Alanyaspor karşısında ise özellikle hücumda daha diri bir görüntü sergileyen Göztepe savunmada ise alarm verdi.

Teknik Direktör İlhan Palut ise beraberlikten memnun olmadıklarını ancak oyuncularının yenilgiyi kabullenmemesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Son 2 maçta kötü bir görüntü ortaya koyduklarını anlatan genç teknik adam, "Lige verilen aranın ardından 2 haftalık kötü bir sürecin içine girmiştik. Alanyaspor maçında kötü gidişat karşısında bir reaksiyon göstermek istiyorduk. Takımım maça oldukça istekli ve arzulu başladı. İki haftadaki görüntümüzün aksine topla oynayan, kazanmayı isteyen ve rakip ceza sahası içinde gözüken bir Göztepe vardı. Oyunun hakimi genel anlamda bizken, gerçekten çok basit goller yedik. Takımımız buna rağmen kırılma yaşamadı. Skor anlamında geriye düşmemize rağmen oyundan düşmedik ve reaksiyon gösterdik" diye konuştu.

BASİT GOLLER YİYORUZ

Karşılaşmada mücadeleyi kesinlikle bırakmadıklarını anlatan İlhan Palut sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tabi ki beraberlikten memnun değiliz. Alanyaspor maçında 65 dakikalık süreçte oynadığımız oyun bizim için bir dönüş sinyaliydi. 3 kere yenik duruma düşmemize rağmen mücadeleyi bırakmamamız ve saha içindeki duruşumuz bizim için olumlu yönlerdi. En büyük sorunumuz da basit goller yiyor oluşumuz, buna devam ediyoruz. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda alacağımız daha iyi sonuçlarla taraftarımızı sevindirmek istiyoruz." Göz-Göz kalan 5 maçta Fenerbahçe (D), Ankaragücü, Gençlerbirliği, Galatasaray (D) ve Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.

- İzmir