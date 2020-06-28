Göztepe'de buruk sevinç - Son Dakika

Göztepe'de buruk sevinç

SÜPER Lig'de Trabzonspor ve BTC Türk Yeni Malatyaspor yenilgileriyle Avrupa kupalarına katılma umudunu mucizelere bırakan Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ile evinde 3-3 berabere kalırken buruk bir sevinç yaşadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak

SÜPER Lig'de Trabzonspor ve BTC Türk Yeni Malatyaspor yenilgileriyle Avrupa kupalarına katılma umudunu mucizelere bırakan Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ile evinde 3-3 berabere kalırken buruk bir sevinç yaşadı. Trabzonspor ve Malatyaspor maçlarına göre daha pozitif futbol ortaya koyan sarı-kırmızılılar 3 kez yenik duruma düşmesine rağmen pes etmeyip geri dönmeyi başardı. Mağlubiyetten 90'ıncı dakikada Napoleoni'nin golüyle kurtulan Göztepe yenilgi serisini sonlandırdı. Göztepe tam 8 maç sonra 3 gol atma sevinci yaşadı. Son olarak 15 Şubat 2020 tarihinde İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Göz-Göz, ardından oynadığı maçlarda gol sorunları yaşadı. Alanyaspor karşısında ise özellikle hücumda daha diri bir görüntü sergileyen Göztepe savunmada ise alarm verdi.

Teknik Direktör İlhan Palut ise beraberlikten memnun olmadıklarını ancak oyuncularının yenilgiyi kabullenmemesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Son 2 maçta kötü bir görüntü ortaya koyduklarını anlatan genç teknik adam, "Lige verilen aranın ardından 2 haftalık kötü bir sürecin içine girmiştik. Alanyaspor maçında kötü gidişat karşısında bir reaksiyon göstermek istiyorduk. Takımım maça oldukça istekli ve arzulu başladı. İki haftadaki görüntümüzün aksine topla oynayan, kazanmayı isteyen ve rakip ceza sahası içinde gözüken bir Göztepe vardı. Oyunun hakimi genel anlamda bizken, gerçekten çok basit goller yedik. Takımımız buna rağmen kırılma yaşamadı. Skor anlamında geriye düşmemize rağmen oyundan düşmedik ve reaksiyon gösterdik" diye konuştu.

BASİT GOLLER YİYORUZ

Karşılaşmada mücadeleyi kesinlikle bırakmadıklarını anlatan İlhan Palut sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tabi ki beraberlikten memnun değiliz. Alanyaspor maçında 65 dakikalık süreçte oynadığımız oyun bizim için bir dönüş sinyaliydi. 3 kere yenik duruma düşmemize rağmen mücadeleyi bırakmamamız ve saha içindeki duruşumuz bizim için olumlu yönlerdi. En büyük sorunumuz da basit goller yiyor oluşumuz, buna devam ediyoruz. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda alacağımız daha iyi sonuçlarla taraftarımızı sevindirmek istiyoruz." Göz-Göz kalan 5 maçta Fenerbahçe (D), Ankaragücü, Gençlerbirliği, Galatasaray (D) ve Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.


- İzmir
Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de buruk sevinç - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:15 Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı 18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:57 İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 19:08 İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı 15:16 Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
19:10
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
18:45
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
18:22
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
18:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
17:53
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
17:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 19:48:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe'de buruk sevinç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]