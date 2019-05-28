Göztepe'de büyük sevinç
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in oğlu haftasında heyecan dolu bir maça sahnesi olan İzmir'de, 90 dakika sonunda gülen taraf Göztepe oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:06
Spor Toto Süper Lig'in oğlu haftasında heyecan dolu bir maça sahnesi olan İzmir
'de, 90 dakika sonunda gülen taraf Göztepe oldu.
Arkadaşı Tarafından Başından Vurulan Genç, Hastaneye Kaldırıldı
Minibüse Düzenlenen Silahlı Saldırının Altından Aile İçi Şiddet Çıktı
Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler
Galatasaray yayın gelirinde de zirvede! 212 milyon TL'yi kasasına koydu