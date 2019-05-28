Son Dakika Haberleri: Göztepe'de büyük sevinç
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Göztepe'de büyük sevinç

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in oğlu haftasında heyecan dolu bir maça sahnesi olan İzmir'de, 90 dakika sonunda gülen taraf Göztepe oldu.

Spor Toto Süper Lig'in oğlu haftasında heyecan dolu bir maça sahnesi olan İzmir'de, 90 dakika sonunda gülen taraf Göztepe oldu.
Göztepe'de büyük sevinç
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:06 
İzmir, Spor
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