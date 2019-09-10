Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

19 dakika önce

Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.

Göztepe'de milli takımlarda bulunan Beto, Bubacarr Sanneh, Ege Özkayımoğlu ve Yusuf Talum'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Wallace Reis ve Hakan Çinemre antrenmanda yer almadı.

Çaykur Rizespor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:12 Kaynak: AA
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