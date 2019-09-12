Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

58 dakika önce

Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas ve şut çalışmaları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.

Göztepe'de milli takımlardan dönen Beto, Bubacarr Sanneh, Ege Özkayımoğlu ve Yusuf Talum antrenmanda yer aldı. Cameron Jerome'un bir süre takımla çalıştığı sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Wallace Reis ve Hakan Çinemre idmana çıkmadı.

Çaykur Rizespor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:24 Kaynak: AA
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