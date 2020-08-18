Göztepe'de Celso Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Kosta Rikalı futbolcusu Celso Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Borges'in gönderdiği ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncunun 2019-2020 sezonuna dair tüm ödemeleri yapılmış olup kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyen Borges, sarı-kırmızılı ekipte 53 lig ve 9 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.