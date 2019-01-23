Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Çeyrek Final Coşkusu

Göztepe'de Çeyrek Final Coşkusu

16 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Göztepe'nin sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı maçın ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi.

Göztepe'de Çeyrek Final Coşkusu, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Göztepe'nin sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı maçın ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, turu ilk yarıda oynadıkları doğru oyunla kazandıklarını söyledi. Özdeş, "Taraflarımızın coşkusuyla ilk maçta yaptığımız hataları yapmadan doğru bir oyunla ilk yarıda 2-0'ı bulduk ve turu da ilk yarıda aldık. 3. golden sonra oyun tempomuz biraz düştü. İstediğimizi elde ettik. Artık tek amacımız bir sonraki turu da geçip yarı finale kalmak. Kupada sonuna kadar sonuna gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray maçına da değinen deneyimli teknik adam, "Yarından itibaren Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacağız. İç saha avantajımızı kullanarak o maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Mayıs ayında üst sıralarda olmak için Galatasaray maçı çok önemli" dedi.

Antalyaspor cephesi

Bireysel hatalardan dolayı turu kaybettiklerini söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise "Yediğimiz üç golde de bireysel hata yaptık. Önemli olan pozisyon hatası yapmamaktı. Kupa artık bizim için geride kaldı. Bundan sonra ligde var olacağız. Göztepe'yi kutluyorum" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:44 Kaynak: İHA

Spor
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