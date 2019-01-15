Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Cikalleshi Gitti, Ghilas Kaldı

Göztepe'de Cikalleshi Gitti, Ghilas Kaldı

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü ikinci yarının ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak Göztepe'de sürpriz gelişmeler yaşandı.

Göztepe'de Cikalleshi Gitti, Ghilas Kaldı, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü ikinci yarının ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak Göztepe'de sürpriz gelişmeler yaşandı. Antalya Belek'te ikinci yarıya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Osmanlıspor'dan kiraladığı golcü Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırırken, ilk yarıda lisans çıkarmadığı Cezayirli forvet Nabil Ghilas'la teknik direktör Kemal Özdeş'in isteği doğrultusunda yola devam etme kararı aldı. Ghilas'ı Antalya kampına dahil eden Özdeş'in forvet transferi istemediği de iddia edildi. Jarome, Ghilas ve Samed Ali'ye yola devam edeceği ifade edilen Özdeş'in yeni transfer Serdar Gürler'i de hücumda etkin bir şekilde kullanacağı vurgulandı. 

Ghilas'ın Antalya kampına 94 kilo gelip kamp sonunda ise 96 kiloya çıktığı ileri sürüldü. Göztepeli taraftarlar ise Ghilas'ın takımda kalmasına ve kilo problemi yaşamasına sosyal medyadan isyan etti. Futbolseverler sanal ortamda, "Kulüp güreş şubesi açsın, Ghilas orada daha başarılı olur" gibi yorumlara yer verdi. Kemal Özdeş'in devre arasında sadece sol bek takviyesi düşündüğü dile getirildi. Göztepe macerası çok kısa süren Cikalleshi, Akhisarspor'la anlaştı. İzmir ekibinde ligde 7 maça çıkan Arnavut forvet hiç on birde yer bulamadı ve gol atamadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta Göztepe formasını terleten 29 yaşındaki Cikalleshi 2 kez ağları sarstı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:32 Kaynak: DHA

Spor
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