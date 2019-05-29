Göztepe'de duygusal maç toplantısı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında ligde tutunmayı başaran Gözaran, Bursaspor maçı öncesi maç toplantısında ailelerinden gelen destek videosunu böyle izledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06
Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında ligde tutunmayı başaran Gözaran, Bursaspor maçı öncesi maç toplantısında ailelerinden gelen destek videosunu böyle izledi.
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