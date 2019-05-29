Son Dakika Haberleri: Göztepe'de duygusal maç toplantısı
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Göztepe'de duygusal maç toplantısı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında ligde tutunmayı başaran Gözaran, Bursaspor maçı öncesi maç toplantısında ailelerinden gelen destek videosunu böyle izledi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında ligde tutunmayı başaran Gözaran, Bursaspor maçı öncesi maç toplantısında ailelerinden gelen destek videosunu böyle izledi.
Göztepe'de duygusal maç toplantısı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06 
Bursaspor, Spor
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