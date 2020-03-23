Göztepe'de en istikrarlısı Titi! 24 maç 2 bin 160 dakika... - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'de en istikrarlısı Titi! 24 maç 2 bin 160 dakika... - Son Dakika Spor

Göztepe'de en istikrarlısı Titi! 24 maç 2 bin 160 dakika...

6 saat önce

Göz-Göz'de 26 hafta sonunda Brezilyalı stoper Titi en fazla forma giyen oyuncu unvanını aldı.

Göztepe'de en istikrarlısı Titi! 24 maç 2 bin 160 dakika..., System.String[]

Göz-Göz'de 26 hafta sonunda Brezilyalı stoper Titi en fazla forma giyen oyuncu unvanını aldı. Ceza ve sakatlık yüzünden sadece 2 maç kaçıran Titi, 24 müsabakada toplam 2160 dakika sahada kaldı.


Titi'nin ardından kaptanlık pazubendini takan kaleci Beto da 24 maçta 2076 dakika oynayıp en istikrarlı ikinci futbolcu olmayı başardı.


Sağ bekte görev yapan Gassama ise 23 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2026 dakika kalan Senegalli, teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.


Göz-Göz'de sol bek Berkan da 22 karşılaşmada forma giyip 1975 dakika oynadı. Berkan, Süper Lig'de 3 kez fileleri sarstı.


Beto, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:18 

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