Göztepe'de Futbolcular ve Taraftar Birbirlerine Girdi
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de küme kalma yolunda evinde son sıradaki Akhisarspor'a 1-0 yenilerek büyük avantaj kaybeden Göztepe'de ortalık karıştı.
Spor Toto Süper Lig'de küme kalma yolunda evinde son sıradaki Akhisarspor'a 1-0 yenilerek büyük avantaj kaybeden Göztepe'de ortalık karıştı. Mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmayı kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftar çileden çıktı.
Maç bitiminde ise Bornova
Stadı'nın dışında futbolcularla taraftar birbirine girdi. Takımı protesto eden futbolseverler Göztepeli oyuncuların önünü kesti. Arabasıyla stattan ayrılan kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın önünü kesen taraftarlar, oyuncuya tepki gösterince olaylar büyüdü. Arkadaşlarıyla birlikte arabasından inen Halil ile taraftar arasında arbede yaşandı. Bu sırada takım otobüsünde bulunan orta saha Alpaslan Öztürk
de otobüsten inip koşarak olaylara müdahil oldu.
Alpaslan'ın ardından otobüsten inen teknik direktör Tamer Tuna
, idari menajer İlhan Şahin
ve oyuncular da otobüsten inip kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir futbolsever ise yere düşerek göz yaşlarına boğuldu. Tamer Tuna, taraftarın yanına gelerek yatıştırmaya çalıştı. Çevik kuvet polisleri, olaylara müdahale ederek taraftarı stattan uzaklaştırdı. Büyük şaşkınlık yaşayan futbolcular ise güvenlik gerekçesiyle uzun süre stat dışına çıkmadı. Geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Göztepe takım otobüsü polis konvoyu ile Urla
Adnan Süvari Tesisleri'ne hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göztepeli futbolcular ve taraftarlar arasındaki kavgadan görüntü - İzmir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:41 Kaynak: DHA
Sarı Kart Gören Emre, Sinirlenerek Formasını Yırttı
Göztepeli Futbolcular ve Taraftarlar Birbirine Girdi
Mesut Özil Çılgına Döndü, Montunu Fırlattı
Russell Crowe'dan İstanbul ve Fenerbahçe Paylaşımı