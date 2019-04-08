Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Futbolcular ve Taraftar Birbirlerine Girdi

Göztepe'de Futbolcular ve Taraftar Birbirlerine Girdi

15 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de küme kalma yolunda evinde son sıradaki Akhisarspor'a 1-0 yenilerek büyük avantaj kaybeden Göztepe'de ortalık karıştı.

Göztepe'de Futbolcular ve Taraftar Birbirlerine Girdi, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de küme kalma yolunda evinde son sıradaki Akhisarspor'a 1-0 yenilerek büyük avantaj kaybeden Göztepe'de ortalık karıştı. Mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmayı kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftar çileden çıktı. Maç bitiminde ise Bornova Stadı'nın dışında futbolcularla taraftar birbirine girdi. Takımı protesto eden futbolseverler Göztepeli oyuncuların önünü kesti. Arabasıyla stattan ayrılan kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın önünü kesen taraftarlar, oyuncuya tepki gösterince olaylar büyüdü. Arkadaşlarıyla birlikte arabasından inen Halil ile taraftar arasında arbede yaşandı. Bu sırada takım otobüsünde bulunan orta saha Alpaslan Öztürk de otobüsten inip koşarak olaylara müdahil oldu. Alpaslan'ın ardından otobüsten inen teknik direktör Tamer Tuna, idari menajer İlhan Şahin ve oyuncular da otobüsten inip kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir futbolsever ise yere düşerek göz yaşlarına boğuldu. Tamer Tuna, taraftarın yanına gelerek yatıştırmaya çalıştı. Çevik kuvet polisleri, olaylara müdahale ederek taraftarı stattan uzaklaştırdı. Büyük şaşkınlık yaşayan futbolcular ise güvenlik gerekçesiyle uzun süre stat dışına çıkmadı. Geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Göztepe takım otobüsü polis konvoyu ile Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne hareket etti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:31 Kaynak: DHA

Spor
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