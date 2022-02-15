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Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

15.02.2022 13:07
Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26. haftasında Göztepe, 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Dün akşam Hatay deplasmanından dönen sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bu sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Hatayspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ilk bölümde pas ve ikinci bölümde dar alanda oyun çalışmasıyla günü tamamladı.

Yarını izinli olarak geçirecek sarı-kırmızılı oyuncular, hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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