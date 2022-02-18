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Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

18.02.2022 13:24
Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Göztepe, 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Mücadele öncesinde Göztepe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde bir antrenman daha gerçekleştiren İzmir temsilcisi, ısınma çalışmalarının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, taktiksel hücum çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Pazartesi, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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