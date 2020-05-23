Göztepe'de gençlere gün doğacak - Son Dakika

Göztepe'de gençlere gün doğacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmesi gelirleri azaltırken, gözler genç futbolculara çevrildi.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmesi gelirleri azaltırken, gözler genç futbolculara çevrildi. Yeni sezonda sözleşmesi sona erecek birçok futbolcuyla yolları ayırıp çok fazla takviye yapmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılarda teknik ekibin gençlere vitrine çıkaracağı bildirildi. Kaleciler Göktuğ, Eren ve Arda'nın yanı sıra Yalçın, Ege, Yusuf, Batuhan, Hüseyin, Atakan ile Metin'in 2020-2021 sezonunda çok daha fazla süre alacakları öğrenildi. Gençlerden bu sezon en fazla resmi karşılaşmayı oynayan isim Yalçın oldu.

Kanatlarda ve orta sahada görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 müsabakada forma giyerek toplamda 639 dakika sahada kaldı. Yalçın, tekniği ve süratiyle birçok maçta taraftardan alkış toplamayı başardı.Kaleci Göktuğ da resmi müsabakalarda 10 maç oynadı ve kritik kurtarışlara imza attı. Devre arasında TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'ya kiralanan Batuhan 5, kadroda tutulan Atakan ve Ege 4, Hüseyin ise 2 maçta görev aldı. Yusuf Talum da yine 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'a kiralanmıştı. Göz-Göz'ün gelecek sezon için alt liglerde görev yapan genç futbolcuları transfer edeceği öğrenildi.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 01:43 Kaynak: DHA

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