Göztepe'de gergin bekleyiş

SÜPER Lig'de geçen yıldan beri devir olacağı iddiaları kesilmeyen Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in ilk kez sessizliğini bozarak, "Masada bizi ciddi inceleyenler var. Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" açıklamasını yapmasının ardından taraftarlar arasında gergin bekleyiş başladı. Başkan Sepil, henüz resmi olarak biten bir süreç olmadığını, devrin zaman alabileceğini, bu zaman zarfında tüm görevlerini yerine getireceğini belirtirken, taraftarlar açıklamayı ve Sepil'in kararını farklı şekillerde yorumladı.

Bazı taraftarlar kulübe 6 yılda tesisleşme ve sportif başarı anlamında çağ atlatan Mehmet Sepil'in yönetimi devretmemesini isterken, bazı taraftarlar ise Süper Lig'de şampiyonluğa oynayıp Avrupa'da ses getirecek bir Göztepe hedefine güçlü bir yabancı grup yönetiminde ulaşılabileceğini savundu. Kararının kolay kolay değişmeyeceği vurgusunu yapan Mehmet Sepil, devir sürecinin 1 yılı aşabileceğini belirtmişti. Beto, Castro, Jerome, Reis gibi kadrosunun önemli oyuncularıyla vedalaşan Göztepe, sezon öncesi takım yenilenirken hem transfer sürecini, hem de yönetimin devriyle ilgili haberleri bekleyecek.