Göztepe'de geri sayım başladı

SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında cumartesi günü Denizlispor'la evinde karşı karşıya gelecek Göztepe'de hazırlıklar sürerken, teknik direktör İlhan Palut'un kafasındaki kadro da netleşmeye başladı. Transfer döneminde 11 oyuncuyla yollarını ayırıp Burak, Kubilay, İrfan, Ideye, Ndiaye ve Burekovic'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda Denizlispor maçında kaleyi Adanaspor'dan transfer edilen İrfan'ın koruyacağı bildirildi.

Genç teknik adamın geri dörtlüyü Gassama, Atınç, Titi ve Berkan'dan oluşturması beklenirken, orta sahada Alpaslan, Soner ve Napoleoni'ye görev vereceği bildirildi. Palut'un kanatlarda ise Halil ve Tripic'e şans vereceği öğrenildi. Göz-Göz'de santrforda Yunanistan'ın Aris takımından kadroya dahil edilen Brown Ideye'nin oynayacağı ifade edildi. Sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyleyen İlhan Palut, "Hazırlık dönemini en iyi şekilde geçirdiğimize inanıyorum. Pandemi nedeniyle seyircimiz yanımızda olmayacak. Ancak onların gücünü sonuna kadar hissedeceğiz" dedi.

GÖKTUĞ KİRALIK GİDİYOR

Göztepe'nin altyapısından yetiştirdiği kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın Ümraniyespor'a kiralanacağı belirtildi. Adanaspor'dan 22 yaşındaki file bekçisi İrfan Can'ın kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların İspanyol kaleci Fabri'yle de anlaşma aşamasına geldiği açıklandı. Göktuğ'un ise 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'a gideceği vurgulandı. Sarı-kırmızılı kulüpte 2012 yılında profesyonel yapılıp daha önce 2017-2018 sezonunda Manisaspor'a da kiralanan 24 yaşındaki Göktuğ, yıllarca yedek bekleyip geçen sezon 7 Süper Lig maçında Göztepe kalesini korumuştu.

- İzmir