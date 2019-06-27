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Göztepe'de Ghilas yol ayrımında

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'de şu ana kadar Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor'dan stoper Veli Çetin'le sözleşme imzalayan Göztepe'de, iç transferde Nabil Ghilas defteri kapandı.

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SPOR Toto Süper Lig'de şu ana kadar Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor'dan stoper Veli Çetin'le sözleşme imzalayan Göztepe'de, iç transferde Nabil Ghilas defteri kapandı. Sarı-kırmızılılarda 2 sezon boyunca görev yapan ancak beklenen performansı sergileyemeyip yönetime yük olan Cezayirli forvetle yollar ayrılma noktasına geldi. Yönetim kanadında yapılan açıklamada, "Ghilas yüzde 95 yeni sezonda aramızda olmayacak" denildi. Göztepe'ye yıllık 1 milyon 250 bin Euro maliyeti olan 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine İspanya'da devam edeceği ifade edildi. Bu takımın ise Espanyol olduğu ile sürülürken, Ghilas'ın gidecek olması camiayı oldukça rahatlattı.
Göztepe'ye 2017-2018 sezonunda Gaziantepspor'dan bonservis ödenerek gelen Ghilas, ilk sezonunda 21 Süper Lig maçına çıkıp, 6 gol attı. Fazla kilolaları, yaşadığı sakatlıklar ve disiplinsiz hareketleriyle daha çok gündeme gelen oyuncunun lisansı geçen senenin ilk yarısında askıya alındı. Bir türlü yönetimle uzlaşmaya yanaşmayıp takımda kalmak için direnen Ghilas, ikinci devrede 7 maçta oynadı ve 1 gol attı. Ardından sakatlanan oyuncu son haftalarda 21 kişilik kadroya giremedi. Ghilas'ın Göztepe ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların Ghilas'ın yanı sıra sözleşmesi süren diğer yabancısı Arjantinli stoper Fausto Grillo ile de vedalaşacağı kaydedildi. Grillo, geçen sezon ligde hiç forma giymedi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:58 Kaynak: DHA
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