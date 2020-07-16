Göztepe'de gözden düştüler
SÜPER Lig'de son 6 maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik alarak galibiyetle tanışamayan Göztepe'de özellikle 4 yabancı futbolcu gözden düştü.
SÜPER Lig'de son 6 maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik alarak galibiyetle tanışamayan Göztepe'de özellikle 4 yabancı futbolcu gözden düştü. Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda takımın as futbolcularından sağ bek Gassama, orta saha Castro, stoper Reis ile golcü Jerome düzenli forma giyemedi. Göztepe fomasıyla toplam 99 maça çıkıp kulüp tarihinin en çok görev yapan yabancı oyuncusu olan Portekizli Castro son 6 maçın 3'üne yedek kulübesinde başladı. Deniyimli futbocu sadece 1 müsabakada 90 dakika sahada kalabildi. Geçen sezondan bu yana büyük beklentilerle gelmesine rağmen takımın gol yükünü çekemeyen İngiliz forvet Jerome ise sadece Trabzonspor karşılaşmasında oynadı. Jerome diğer 5 maçta ise kadroya dahi giremedi. Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Wallace Reis de verilen aranın ardından oynanmaya başlayan maçlarda 1 dakika bile sahaya çıkamadı. Göz-Göz'ün önemli isimlerinden Gassama da formayı mevkidaşı Murat'a kaptırdı. Senegalli oyuncu 6 karşılaşmanın 3'ünde oynadı, 3'ünde ise yedek bekledi. Göztepe'de Castro, Jerome ve Reis'in lig bitiminde mukaveleleri sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:31 Kaynak: DHA
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