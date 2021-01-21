Göztepe'de Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi - Son Dakika

Göztepe'de Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Guilherme ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Guilherme ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Göztepe, geçtiğimiz haftalarda Türkiye dışında forma giymek istediğini belirten ve farklı kulüplerle görüşme halinde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında Guilherme'ye katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi. (İHA)

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